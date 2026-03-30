Украинский дрон едва не убил бойцов «Орлана» Гладков сообщил о ранении двух бойцов «Орлана» при атаке БПЛА под Белгородом

Два бойца «Орлана» получили ранения при детонации дрона в селе Добром Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавших доставили сослуживцы в Грайворонскую центральную районную больницу.

В Грайворонском округе в селе Добром при детонации вражеского дрона ранены два бойца «Орлана». <…> У обоих мужчин диагностировали баротравмы и осколочные ранения, — отметил глава региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь между тем заявил о массированной атаке на регион поздно вечером 29 марта и ночью. По его словам, есть погибший и пострадавшие в Таганроге. Одна из них находится в больнице. Всего частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей.