Украинские военные, виновные в преступлениях против граждан России, будут установлены поименно и обязательно понесут ответственность, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на открытии в верхней палате парламента выставки «Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области». Сенатор подчеркнул, что это вопрос морального, политического и государственного долга, передает ТАСС.

Косачев выразил уверенность в том, что специальная военная операция завершится победой России, а все причастные к военным преступлениям будут привлечены к ответственности. Он провел параллель с Нюрнбергским процессом, отметив, что эти события должны войти в историю человечества.

Это наш моральный долг, это наш политический долг, это наш государственный долг перед людьми, которые находятся в беде, которые заслуживают того, чтобы этот тяжелейший период в их жизни, в жизни нашей Родины, обязательно вошел в историю человечества, наряду с Нюрнбергским процессом, — отметил он.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Мужчине потребовалась госпитализация в областную больницу. При обстреле также получил повреждения автомобиль и одна хозяйственная постройка.