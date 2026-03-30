30 марта 2026 в 09:23

В Воронежской области сбили 10 «птичек» ВСУ

Гусев: 10 украинских беспилотников уничтожили в Воронежской области

Не менее 10 беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Силами ПВО в пяти районах и одном городском округе региона было обнаружено и уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

В одном из районов в результате падения обломков дрона поврежден автомобиль. Кроме того, после падения обломков в городском округе возникло возгорание лесной подстилки. Пожар был оперативно потушен.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб. Местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в порту Усть-Луга произошло возгорание.

Общество

