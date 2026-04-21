Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 14:06

Ozon и Университет Иннополис будут обучать студентов робототехнике

Фото: Пресс-служба Ozon
Подписывайтесь на нас в MAX

Ozon и Университет Иннополис заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов по робототехнике и компьютерному зрению в IT-вузе и IT-колледже. Совместно с университетом команда разработки крупнейшего e-com в стране будет разрабатывать образовательные и исследовательские проекты.

Участие нашей IT-команды в образовательных программах и совместные проекты с Университетом Иннополис позволят студентам лучше понять, какие знания и навыки сейчас требуются на рынке, — в Ozon мы активно развиваем технологии автоматизации логистики в собственной робототехнической лаборатории в Иннополисе. Наиболее активные студенты смогут принять участие в создании лучших практик на рынке — пройти стажировку в компании и в дальнейшем попасть в нашу команду разработки, — рассказал техдиректор по продукту и технологиям товарных операций Ozon Иван Лазарев.

Фото: Пресс-служба Ozon

IT-специалисты Ozon будут преподавать практические дисциплины студентам Университета Иннополис. Речь идет о бакалаврских профилях «Робототехника» и «Математические основы искусственного интеллекта», магистерском профиле «Робототехника и компьютерное зрение», а также о специальности колледжа «Мехатроника и робототехника». Эксперты компании помогут в разработке и обновлении учебных программ, оценке дипломов, организации практик и стажировок для студентов, а также в трудоустройстве талантливых выпускников.

Сотрудничество Университета Иннополис и Ozon началось в 2023 году с организации образовательных практик для наших студентов. Затем эксперты IT-компании участвовали в ярмарке вакансий и читали для обучающихся бакалаврских и магистерских программ курсы по технической коммуникации, ведению переговоров и мастерству публичных выступлений. Сейчас мы расширили партнерство и усилили практическую составляющую программ по робототехнике и компьютерному зрению. Теперь студенты получат возможность работать над реальными задачами бизнеса, совмещая учебу с оплачиваемой проектной деятельностью. Это полностью соответствует нашей стратегии подготовки кадров, востребованных индустрией, — отметил проректор — начальник управления академической политики и высшего образования Университета Иннополис Евгений Бобров.

Цифровая платформа будет проводить совместно с Университетом Иннополис конференции и семинары по мехатронике и нейросетям, а также планирует создавать проектные мастерские. Ближайшая такая мастерская по компьютерному зрению и робототехнике планируется в июне. В течение полугода работы мастерской студенты будут трудоустроены в IT-команду Ozon, а университет будет осуществлять академическое руководство студентами.

Ранее Ozon улучшил условия сотрудничества с транспортными компаниями, перевозящими товары продавцов между складами и регионами. У перевозчика теперь есть возможность выбрать количество грузов, которое он сможет провезти за раз. Это дает возможность для транспортных компаний везти груз не только с полной, но и с частичной загрузкой машины.

Общество
Ozon
технологии
образование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.