21 апреля 2026 в 14:12

Гейзер из кипятка забил в российском городе

Прорыв трубы произошел в Березовском

Поток кипятка вырвался около жилого комплекса «Зори» в Березовском Свердловской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Там произошел прорыв трубы.

На месте образовалась раскаленная лужа, а территорию полностью заволокло паром. Из-за этого водителям с трудом удается проехать данный участок дороги.

Ранее в Челябинской области на озере Кумляк, расположенном в 800 метрах от одноименного села, прорвало дамбу. Вода стремительно уходит из водоема, образовав впадину глубиной около трех метров и перерезав несколько дорог в сторону соседних поселков. По словам местных жителей, озеро обмелело примерно на 20 метров.

До этого в Дзержинском районе Перми затопило несколько улиц из‑за прорыва коллектора. Скопление воды зафиксировали на перекрестке улиц Вишерской и Деревообделочной, а также в районе Заводской. Очевидцы опубликовали кадры с людьми на лодках и автомобилем, почти полностью погруженным в воду.

Также в районе Северное Чертаново из‑за прорыва трубы с горячей водой погиб охранник паркинга. Очевидцы утверждают, что пар был настолько густым, что почти ничего не было видно. Когда ворота открыли, он постепенно начал рассеиваться. На месте происшествия зафиксировали большие лужи.

