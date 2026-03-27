27 марта 2026 в 14:16

В Перми затопило несколько улиц из-за прорыва коллектора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Дзержинском районе Перми затопило несколько улиц из-за прорыва коллектора, сообщает perm.aif.ru. Скопление воды зафиксировали на перекрестке улиц Вишерской и Деревообделочной, а также в районе Заводской.

Сообщается, что очевидцы опубликовали кадры с людьми на лодках и машиной, почти полностью погруженной в воду. Данные об инциденте появились утром 27 марта.

В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили, что авария произошла из-за перегрузки системы талыми водами. На место происшествия выехал гусеничный экскаватор, начались восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области талая вода затопила участок дороги, ведущей к селу Рефлектор, и плотину недалеко от населенного пункта Калдино. По состоянию на 26 марта 2026 года специалисты зафиксировали частичное или полное вскрытие льда на 25 малых реках региона.

