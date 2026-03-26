Талая вода затопила часть дороги и плотину в одном регионе В Саратовской области талая вода затопила участок дороги и плотину возле села

В Саратовской области талая вода затопила участок дороги, ведущей к селу Рефлектор, и плотину недалеко от населенного пункта Калдино, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на губернатора Романа Бусаргина. По состоянию на 26 марта 2026 года специалисты зафиксировали частичное или полное вскрытие льда на 25 малых реках региона.

На территории Федоровского района произошел перелив талыми водами земляного полотна плотины возле села Калдино. Сейчас угрозы подтопления не наблюдается, но руководство муниципалитета все равно контролирует ситуацию, — отметил Бусаргин.

В Ершовском районе зафиксировали незначительный перелив талыми водами участка дороги к селу Рефлектор. Проезд уже восстановили. Ситуация там находится под контролем местных экстренных служб.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Нижегородской области в зоне подтопления могут оказаться 29 районов и 18 низководных мостов. В повышенной зоне риска находится и 21 участок дорог.