«Хезболла» обстреляла несколько поселений Израиля

Ливанское движение «Хезболла» в ночь на понедельник нанесло ракетные удары по четырем населенным пунктам на севере Израиля, сообщается в заявлениях пресс-службы. В 03:10 был обстрелян город Нагария, также ударам подверглись поселения Хурфейш, Лиман и Шломи.

Бойцы исламского сопротивления в 03.10 в понедельник нанесли ракетный удар по поселению Нагария, — говорится в одном из заявлений.

Кроме того, бойцы шиитского сопротивления нанесли удары по местам скопления живой силы израильской армии в пограничной зоне, следует из еще двух отчетов.

Ранее ливанское движение «Хезболла» атаковало израильский военный корабль морской крылатой ракетой. Отмечается, что судно готовилось нанести удар по территории Ливана. В «Хезболле» отметили, что в результате удара были зафиксированы повреждения. Израиль никак не комментировал данную информацию.

До этого правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении пятой военной операции против Израиля. Целями стали аэропорт «Бен-Гурион» и военные объекты на юге страны.