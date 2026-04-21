21 апреля 2026 в 14:19

«Придется отбиваться»: политолог о второй половине президентства Трампа

Политолог Дудаков: демократы превратят вторую часть президентства Трампа в пытку

Дональд Трамп
Демократы сделают вторую половину президентского срока Дональда Трампа в США невыносимой при победе на выборах в конгресс, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в этом случае американского лидера ждут многочисленные расследования и попытки отстранения от должности.

Если республиканцы теряют большинство в конгрессе, то Трамп моментально превращается в хромую утку. В последние два года ему придется отбиваться от бесконечных расследований и попыток объявить ему импичмент. В целом его оставшийся президентский срок превратится в настоящую пытку, которую ему будут устраивать демократы. Фокус внимания уже будет смещаться к тем кандидатам, которые будут выдвигаться на президентские выборы 2028 года. Я думаю, что демократы объявят о выдвижении сразу после выборов в конгресс, то есть где-то в декабре этого года. Среди них будут как Камала Харрис (бывший вице-президент США. — NEWS.ru), так и Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии. — NEWS.ru), — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что MAGA-коалиция, обеспечившая приход Трампа к власти, фактически уже распалась. По мнению Дудакова, ключевые фигуры правого лагеря активно критикуют президента США в связи с ситуацией вокруг Ирана. При этом, отметил политолог, у американского лидера все еще есть небольшая группа лоббистов, которые его поддерживают, но их влияние теперь ничтожно.

Претензий к Трампу накопилось, конечно, огромное количество. Его рейтинги падают. В последних опросах общественного мнения мы видим, что его поддерживают уже от силы 35–37% населения. Это крайне низкие показатели для президента США современной эпохи. Две трети американцев негативно воспринимают последствия экономической политики Трампа с энергокризисом, с ростом цен на топливо, с разгулом инфляции и его авантюрами в Иране. Это будет вести к тому, что позиции республиканцев станут еще более шаткими, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что в рамках второго президентского срока Трампа уровень его одобрения достиг рекордно низкого показателя. По результатам опросов, 63% респондентов негативно относятся к политике американского лидера.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
