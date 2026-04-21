Один район Ленобласти превратился в Сайлент Хилл из-за помойки

Жители Ленобласти пожаловались на запах от горящего полигона опасных отходов

Жители Ленинградской области жалуются на удушающий запах гари из-за пожара на мусорном полигоне возле деревни Лепсари во Всеволожском районе, который бушует уже вторые сутки, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Огонь охватил 2 тыс. квадратных метров.

По данным канала, полигон специализируется на отходах четвертого класса опасности — строительных материалах, шинах и коммунальном мусоре. На свалке постоянно происходят взрывы, а пепел оседает на крышах домов.

Природоохранная прокуратура организовала проверку из-за пожара на полигоне. По данным надзорного ведомства, спасатели работают над ликвидацией возгорания.

