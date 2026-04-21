Названа стоимость смертельного восхождения туристов на пик Мунку-Сардык SHOT: туристы могли заплатить за восхождение на Мунку-Сардык до 25 тыс. рублей

Группа туристов из 15 человек могла заплатить за восхождение на пик Мунку-Сардык в Бурятии от 18 до 25 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, группу вел 38-летний инструктор Виктор Д., который готовился к покорению этой вершины целый месяц.

Отмечается, что мужчина не пил алкоголь, участвовал в марафонах по бегу, отжимался в планке, занимался йогой и медитацией. Последний поход у него состоялся 10 марта — тогда он поднимался на хребет в системе Западного Саяна Борус.

Среди участников похода также оказались основатель турагентства Сергей Т. и исполнительный директор фирмы Валерия Л. Сначала альпинистов встретили на вокзале Иркутска, после чего привезли в поселок Монды, из которого они вышли в горы 18 апреля.

Ранее сообщалось, что туристы оставили записку с просьбой о помощи. Как рассказал хозяин местного кафе в Окинском районе Жаргал Осохеев, он уже неоднократно помогал отдыхающим. В этот раз мужчина тоже не остался в стороне — люди обратились к нему ранним утром.