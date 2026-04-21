В России нашли способ борьбы с любителями затягивать судебные процессы

Пленум Верховного суда РФ рассмотрел проект о наказании за затягивание процесса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления, которое регламентирует порядок подготовки гражданских дел к судебному разбирательству, сообщает пресс-служба ВС. В частности, предполагается введение санкций за намеренное затягивание процесса.

Документ, действовавший с 2008 года, признан устаревшим. Новый подход предполагает широкое внедрение дистанционных технологий. Теперь стороны смогут участвовать в предварительных заседаниях, не выходя из дома или офиса — достаточно заранее направить судье ходатайство об участии по видеосвязи.

Но главное нововведение — введение финансовой ответственности за процессуальные проволочки. Если одна из сторон систематически мешает подготовке дела к разбирательству, судья получит право взыскать с нее компенсацию за фактическую потерю времени.

Ранее Верховный суд признал преждевременным законопроект о дополнении УК статьей об ответственности за организацию обращения цифровых валют с нарушением требований законодательства. Без принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах» эта инициатива видится бессмысленной.

