В России нашли способ борьбы с любителями затягивать судебные процессы Пленум Верховного суда РФ рассмотрел проект о наказании за затягивание процесса

Пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления, которое регламентирует порядок подготовки гражданских дел к судебному разбирательству, сообщает пресс-служба ВС. В частности, предполагается введение санкций за намеренное затягивание процесса.

Документ, действовавший с 2008 года, признан устаревшим. Новый подход предполагает широкое внедрение дистанционных технологий. Теперь стороны смогут участвовать в предварительных заседаниях, не выходя из дома или офиса — достаточно заранее направить судье ходатайство об участии по видеосвязи.

Но главное нововведение — введение финансовой ответственности за процессуальные проволочки. Если одна из сторон систематически мешает подготовке дела к разбирательству, судья получит право взыскать с нее компенсацию за фактическую потерю времени.

