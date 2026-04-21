Офтальмолог назвал главную причину инфекций в глазах

Микротравмы в глазах приводят к развитию воспалений и инфекций, предупредил в беседе с «Радио 1» офтальмолог Антон Казанцев. Врач посоветовал не трогать эту область лица и тем более не чесать ее.

Когда мы чешем глаза или даже веки, мы травмируем кожу или роговицу. Микротравмы становятся входными воротами для инфекции, что приводит к ячменю, кератиту и другим осложнениям. Нужно обязательно пользоваться влажными антибактериальными салфетками после общественного транспорта до того, как прикоснулись к лицу, — порекомендовал Казанцев.

В случае, если у человека уже появилась глазная инфекция, ему нужно отказаться от любых теплых компрессов и использования народных средств. Это может лишь усугубить заболевание. Кроме того, важно временно ограничить ношение контактных линз, отметил специалист.

Ранее офтальмолог Татьяна Павлова посоветовала чаще моргать при использовании гаджетов, чтобы сохранить здоровье глаз. Она также призвала увлажнять воздух в доме, особенно в сухой или отопительный период.