Спасенного во время драки с сородичем лебедя выпустили на волю на Кубани

Спасенного во время драки с сородичем лебедя выпустили на волю на Кубани

В Краснодарском крае на волю выпустили лебедя по кличке Счастье, спасенного во время драки с сородичем, пишет 360.ru со ссылкой на местных жителей и волонтеров. Птицу вылечили, а также нашли ей новое пристанище. Счастье отпустили на озеро в Абрау-Дюрсо — там животное будет жить вместе с другим пернатым, оставшимся без крыла.

Сегодня выпустили Счастье к однокрылому лебедю, что живет в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, они поладят. Говорили, что последний из них потерял крыло в прошлом году. С тех пор живет на озере. Жители ему построили домик на воде. Он выходит на берег возле одного из домов и его там угощают вкусняшками. И он даже дает погладить себя, — рассказала местная жительница.

Она отметила, что Счастье, судя по рябому оперению, — это молодая птица. Лебедя спасли от агрессивного сородича, который пытался забить его до смерти. В операции приняли участие четыре жительницы Новороссийска.

Ранее в Иркутской области ветеринары спасли исхудавшего до костей медвежонка. Животное нашли на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги. Рядом с медвежонком, который явно нуждался в помощи, не обнаружили мать.