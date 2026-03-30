Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 09:42

ВСУ атаковали «сердце» российского автопрома

БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ. Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Жертв нет. Жилые и социальные объекты не пострадали, — отметил глава региона.

Тольятти — один из ключевых городов российского автопрома. Здесь расположен крупнейший автопроизводитель страны — АвтоВАЗ, а также предприятия химической промышленности, машиностроения и энергетики, включая завод «Тольяттиазот».

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Таганроге после массированной атаки БПЛА. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Специалисты занимаются ликвидацией последствий налетов.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

Тольятти
предприятия
Самарская область
атаки
БПЛА
Вячеслав Федорищев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Пьяный пасынок обиделся на обвинения в тунеядстве и зарезал отчима
В Финляндии торгуют нацистской символикой под видом помощи Украине
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.