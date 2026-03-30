ВСУ атаковали «сердце» российского автопрома

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ. Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Тольятти — один из ключевых городов российского автопрома. Здесь расположен крупнейший автопроизводитель страны — АвтоВАЗ, а также предприятия химической промышленности, машиностроения и энергетики, включая завод «Тольяттиазот».

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Таганроге после массированной атаки БПЛА. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Специалисты занимаются ликвидацией последствий налетов.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.