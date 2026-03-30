30 марта 2026 в 10:02

Появились подробности массированной атаки ВСУ на Таганрог

Камбулова сообщила о падении обломков БПЛА в нескольких районах Таганрога

Фото: Социальные сети
Обломки украинских беспилотников упали в нескольких районах Таганрога, сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Жителей некоторых домов эвакуировали на время налета, однако они уже вернулись домой.

В нескольких районах города было зафиксировано падение обломков БПЛА, — отметила Камбулова.

Мэр уточнила, что саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА. Все опасные объекты уже вывезли за город, специалисты обезвредят их. Камбулова попросила местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие в Таганроге.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

