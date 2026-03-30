Появились подробности массированной атаки ВСУ на Таганрог Камбулова сообщила о падении обломков БПЛА в нескольких районах Таганрога

Обломки украинских беспилотников упали в нескольких районах Таганрога, сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Жителей некоторых домов эвакуировали на время налета, однако они уже вернулись домой.

Мэр уточнила, что саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА. Все опасные объекты уже вывезли за город, специалисты обезвредят их. Камбулова попросила местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие в Таганроге.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.