Силы ПВО сбили за сутки три украинские ракеты большой дальности «Нептун» и 312 беспилотников самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, ликвидированы пять авиабомб.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта: Новоосиново в Харьковской области (подразделениями группировки войск «Запад») и Луговское в Запорожской области («Восток»). По данным Минобороны, бойцы РФ закрепились на новых позициях в результате успешных наступательных действий.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. По информации Минобороны, успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».