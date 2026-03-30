30 марта 2026 в 13:40

Противопожарный режим установили в Кузбассе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Кузбассе с 15 апреля до 1 июня будет действовать особый противопожарный режим, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу областной администрации. В это время в регионе проверят систему оповещения и проведут профилактические беседы с жителями частного сектора.

Сообщается, что в этот период местным жителям будет запрещено посещать леса, жарить шашлык на мангале и костре, готовить пищу на открытом огне. Также будет запрещено выжигание сухой травы и сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на приусадебных и полевых земельных участках. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет от 10 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее юрист Сергей Ефимов рассказал, что за розжиг костра на участке не по правилам пожарной безопасности нарушителей могут привлечь к административной ответственности. По его словам, согласно утвержденным правилам, разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке.

Кузбасс
пожары
ограничения
даты
«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Противопожарный режим установили в Кузбассе
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

