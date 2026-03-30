Противопожарный режим установили в Кузбассе

В Кузбассе с 15 апреля до 1 июня будет действовать особый противопожарный режим, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу областной администрации. В это время в регионе проверят систему оповещения и проведут профилактические беседы с жителями частного сектора.

Сообщается, что в этот период местным жителям будет запрещено посещать леса, жарить шашлык на мангале и костре, готовить пищу на открытом огне. Также будет запрещено выжигание сухой травы и сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на приусадебных и полевых земельных участках. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет от 10 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее юрист Сергей Ефимов рассказал, что за розжиг костра на участке не по правилам пожарной безопасности нарушителей могут привлечь к административной ответственности. По его словам, согласно утвержденным правилам, разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке.