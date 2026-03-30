Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 13:39

Исчезнувшую по пути из аптеки девушку нашли мертвой

Исчезнувшую в Татарстане женщину нашли спустя месяц поисков мертвой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Татарстане завершились поиски 28-летней Тамары Волковой, которая пропала в начале февраля после похода в аптеку за детской присыпкой, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Тело молодой женщины было обнаружено возле поселка Айша без видимых признаков насильственной смерти. По предварительной версии, она замерзла насмерть.

Следствие восстановило хронологию последнего дня жизни женщины: после совершения покупки в аптеке она села в автобус № 104, следовавший до Зеленодольска, но вышла на дорогу, не доезжая до города. Волонтеры и полиция искали Волкову больше месяца, проверяя транзакции по картам и содержимое телефона, в котором не нашли ничего подозрительного.

По информации канала, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины и времени гибели. У погибшей остался трехмесячный ребенок. Супруг пропавшей связывал ее исчезновение с тяжелой послеродовой депрессией.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге уже неделю ищут IT-специалиста, с которым пропала связь. Родные предполагают, что мужчина мог стать жертвой похитителей. Последний раз он выходил на связь 18 марта, когда ушел на утреннюю пробежку, а затем его мобильное устройство засекли в районе Арсенальной набережной.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.