Губернатор рассказал о пострадавших при атаках ВСУ на Запорожье

Губернатор рассказал о пострадавших при атаках ВСУ на Запорожье Балицкий: четверо мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Запорожье

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область, сообщил в соцсетях губернатор Евгений Балицкий. По его словам, всего за сутки установлено семь фактов применения вооруженной силы. Все службы работают в штатном режиме. Управляющие компании и коммунальные предприятия приступят к восстановлению имущества, как только позволит оперативная обстановка, уточнил Балицкий.

Киевский режим продолжает террористические атаки на Запорожскую область. Под ударом — гражданские объекты. Противник сознательно выбирает мирные кварталы, жилые дома и инфраструктуру, не имеющую никакого отношения к военным объектам, — отметил он.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.