Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ

Трое сотрудников Алчевского металлургического комбината в Луганской Народной Республике ранены после атак ВСУ, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX. По его словам, сам комбинат серьезно поврежден, разрушено промышленное оборудование.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что удар беспилотника по автозаправке в Васильевке привел к пожару и ранениям двух женщин. Дрон атаковал АЗС, из-за чего загорелись автомобили. Пострадавших госпитализировали, им оказали медицинскую помощь, при этом состояние одной женщины оценивалось как тяжелое.

До этого в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие. Среди поврежденных указано здание школы.