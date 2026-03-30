30 марта 2026 в 13:39

«Понял ошибку»: Коростелев о четвертом месте в олимпийском скиатлоне

Лыжник Коростелев заявил, что понял свою ошибку на олимпийском скиатлоне

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью NEWS.ru заявил, что периодически вспоминает скиатлон на Олимпийских играх-2026, где спортсмен занял четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала. Он подчеркнул, что понял свою ошибку. Коростелев отметил, что с пониманием отнесся к решению судей не дисквалифицировать француза Матиса Деложа.

Я периодически вспоминал эту гонку, но я бы не назвал это рефлексией. Я четко в первый день понял свою ошибку. Да, четвертое место, хотелось все-таки занять место на пьедестале, но вышло как вышло. Будет опыт на следующие Олимпийские игры. К решению не дисквалифицировать француза (лыжник Матис Деложа. — NEWS.ru) я отнесся максимально с пониманием, потому что я не компетентен в этом вопросе. Я считаю, что судьи решили так, как считали нужным, — сказал Коростелев.

Ранее Коростелев заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда спортсмен финишировал третьим. Он признался, что был очень доволен своим результатом. Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта.

Олимпиада
скиатлон
лыжники
соревнования
Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл сумму штрафа Киркорову за выходку в Барнауле
«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
