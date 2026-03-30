«Понял ошибку»: Коростелев о четвертом месте в олимпийском скиатлоне

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью NEWS.ru заявил, что периодически вспоминает скиатлон на Олимпийских играх-2026, где спортсмен занял четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала. Он подчеркнул, что понял свою ошибку. Коростелев отметил, что с пониманием отнесся к решению судей не дисквалифицировать француза Матиса Деложа.

Я периодически вспоминал эту гонку, но я бы не назвал это рефлексией. Я четко в первый день понял свою ошибку. Да, четвертое место, хотелось все-таки занять место на пьедестале, но вышло как вышло. Будет опыт на следующие Олимпийские игры. К решению не дисквалифицировать француза (лыжник Матис Деложа. — NEWS.ru) я отнесся максимально с пониманием, потому что я не компетентен в этом вопросе. Я считаю, что судьи решили так, как считали нужным, — сказал Коростелев.

Ранее Коростелев заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда спортсмен финишировал третьим. Он признался, что был очень доволен своим результатом. Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта.