Пасечник раскрыл, сколько муниципалитетов в ЛНР лишились света из-за ВСУ Пасечник: семь муниципалитетов лишились света из-за ударов ВСУ

Семь муниципалитетов в ЛНР лишились электричества из-за ударов ВСУ по подстанциям, заявил глава региона Леонид Пасечник в MAX. По его словам, ремонт осложняется из-за риска повторных атак.

ВСУ нанесли удары сразу по нескольким подстанциям, произошло аварийное отключение абонентов в семи муниципальных округах, — написал Пасечник.

Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению «по мере возможности». Следователи СУ СК России по республике фиксируют последствия атаки, добавил глава ЛНР.

Пасечник также отметил, что после атак ВСУ ранены трое сотрудников Алчевского металлургического комбината в Луганской Народной Республике, один из них находится в тяжелом состоянии. По его словам, сам комбинат серьезно поврежден, разрушено промышленное оборудование.

До этого в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие.