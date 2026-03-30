30 марта 2026 в 01:51

В Тебризе атаковано нефтехимическое предприятие

В Иране заявили о воздушном ударе по нефтехимическому заводу в Тебризе

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press
Нефтехимическое предприятие в иранском Тебризе подверглось воздушной атаке, сообщил его генеральный директор в соцсети. По его словам, на место происшествия прибыли оперативные службы, выброса токсичных веществ не зафиксировано.

Директор отметил, что предприятие подверглось нападению со стороны израильско-американского противника и ситуация находится под контролем. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что США и Израиль ударами повредили здания Исфаханского технологического университета в Иране. По информации журналистов, пострадали четверо сотрудников учреждения.

Кроме того, иранский ядерный центр в Исфахане получил тяжелые повреждения при ракетном обстреле. По данным источника, на объекте зафиксированы серьезные разрушения, однако информации о радиационном загрязнении в районе удара не поступало. США и Израиль считают, что основная часть ядерного топлива Ирана хранится в подземных тоннелях города.

В СМИ также сообщили, что Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане. По информации источников, там остался узкий тоннель. Запасы урана, о которых идет речь, находятся под завалами после ударов США в ходе 12-дневной войны. На спутниковых снимках, сделанных в феврале, было видно, что на объекте ведутся земляные работы.

