Россиянам назвали главное правило выбора вахтовой работы

Депутат Чаплин: при поиске вахты подойдет только официальное трудоустройство

При выборе работы вахтовым методом важно ориентироваться на официальное трудоустройство, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, устные соглашения и отрицательные отзывы о работодателе должны стать тревожным сигналом.

Работа вахтовым методом сегодня — один из самых востребованных способов заработка, особенно в условиях, когда люди готовы ехать за высокой зарплатой в другие регионы. Но здесь, как и в любом деле, где фигурируют большие деньги и удаленность от дома, есть свои риски. Первое и главное правило при выборе вакансии — это официальное трудоустройство. Никаких договоренностей «на словах». Вы должны подписать полноценный трудовой договор, в котором черным по белому прописаны все условия: график работы, размер зарплаты с указанием оклада и всех надбавок, порядок выплат, компенсации за проезд, питание и проживание, а также социальные гарантии, — предупредил Чаплин.

Он подчеркнул, что стоит быть осторожным, если работодатель предлагает заключить договор гражданско-правового характера вместо трудового. По словам депутата, это лишает сотрудника права на оплачиваемый отпуск, больничные и страховые отчисления. Также, добавил парламентарий, в трудовой книжке обязательно должна быть сделана запись о том, что работа выполняется вахтовым методом.

Второй ключевой момент — проверка работодателя. Перед тем как соглашаться, запросите ИНН компании и проверьте ее через открытые реестры Федеральной налоговой службы. Убедитесь, что организация действительно существует, не находится в процессе ликвидации и сдает отчетность. Изучите отзывы реальных сотрудников на независимых площадках — это поможет понять, выполняет ли компания свои обещания по зарплате и условиям проживания. Очень тревожный сигнал, если работодатель не интересуется вашим опытом, но сразу просит выслать копии паспорта и других документов или требует оплатить медосмотр за свой счет, обещая компенсацию потом, — резюмировал Чаплин.

Ранее член фракции ЛДПР Каплан Панеш заявил, что работник может официально трудоустроиться в нескольких местах по договору совместительства. По его словам, дополнительную работу можно выполнять в свободное от основной занятости время.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Россиянам назвали главное правило выбора вахтовой работы
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
