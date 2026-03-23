Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах

Работник может быть официально трудоустроен сразу в нескольких местах по договору совместительства, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции ЛДПР Каплан Панеш. При этом, по его словам, дополнительно трудиться можно в свободное от основной работы время.

Труд на нескольких работах называется совместительством. Это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой деятельности на условиях трудового договора в свободное время. Оно может быть двух видов: внутреннее — у того же работодателя, что и по основному месту, или внешнее — у другого. Количество нанимателей, с которыми можно заключить соответствующие соглашения, законом не ограничено. Однако есть четкие ограничения продолжительности совмещения: в день — не более четырех часов; в период, когда на основной работе выходной, можно трудиться полную смену; в течение одного месяца — не более половины месячной нормы, установленной для данной категории работников, — пояснил Панеш.

Он подчеркнул, что работа по совместительству не разрешена для несовершеннолетних, а также для тех, кто трудится на должностях с вредными или опасными условиями труда. Кроме того, по словам парламентария, ограничения распространяются на водителей транспортных средств, судей, адвокатов, депутатов, членов правительства Российской Федерации, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выработки. При этом работодатель обязан выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца. Что касается социальных гарантий, важно помнить: ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется сотруднику одновременно с основным местом работы. Если отдых по совместительству меньше, наниматель должен предоставить дополнительные дни без сохранения зарплаты на недостающие, — добавил Панеш.

Он заключил, что при трудоустройстве по совместительству трудовая книжка не нужна, так как она уже хранится у основного работодателя. Однако, по словам депутата, если для определенного вида деятельности требуются специальные знания, наниматель может запросить документ об образовании.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатели не имеют права спрашивать соискателей об их возрасте и семейном положении, включая планы на детей и другие личные данные. По ее словам, такие вопросы противоречат статье Трудового кодекса РФ о запрете дискриминации в трудовых отношениях.