Названы продукты, повышающие риск инсульта на 58%

Потребление большого количества мяса и яиц увеличивает риск инсульта на 58%, заявила NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. При этом, по ее словам, обилие фруктов и овощей в рационе снижает такую вероятность практически на треть.

Питание, включающее большое количество мяса, яиц, жареной и соленой пищи, очищенный хлеб, жирные молочные продукты, сладкие десерты и чипсы, увеличивает риск инсульта на 58%. Употребление продуктов из цельных зерен, фруктов, овощей и рыбы снижает его на 30%. Обязательно следите за уровнем холестерина. Простое правило: чем меньше обработанных продуктов и фастфуда на тарелке — тем лучше себя чувствуют ваши сосуды и мозг, — предупредила Копцева.

Ранее врач Марина Шурдумова заявила, что тест УЗП позволяет выявить инсульт. По ее словам, аббревиатура расшифровывается так: «улыбнись», «заговори», «подними руки». Специалист пояснила, что если человек не может выполнить хотя бы одно из этих действий, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.