Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 01:20

Названы продукты, повышающие риск инсульта на 58%

Невролог Копцева: обилие мяса и яиц в рационе повышает риск инсульта на 58%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Потребление большого количества мяса и яиц увеличивает риск инсульта на 58%, заявила NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. При этом, по ее словам, обилие фруктов и овощей в рационе снижает такую вероятность практически на треть.

Питание, включающее большое количество мяса, яиц, жареной и соленой пищи, очищенный хлеб, жирные молочные продукты, сладкие десерты и чипсы, увеличивает риск инсульта на 58%. Употребление продуктов из цельных зерен, фруктов, овощей и рыбы снижает его на 30%. Обязательно следите за уровнем холестерина. Простое правило: чем меньше обработанных продуктов и фастфуда на тарелке — тем лучше себя чувствуют ваши сосуды и мозг, — предупредила Копцева.

Ранее врач Марина Шурдумова заявила, что тест УЗП позволяет выявить инсульт. По ее словам, аббревиатура расшифровывается так: «улыбнись», «заговори», «подними руки». Специалист пояснила, что если человек не может выполнить хотя бы одно из этих действий, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

врачи
здоровье
питание
инсульты
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.