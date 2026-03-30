Омега-3: роль в организме, что нужно есть, чем опасен дефицит. Советы врача

Омега-3 — группа полиненасыщенных жирных кислот из категории незаменимых нутриентов. К ним относятся альфа-линоленовая (ALA), эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты. Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Елена Пехотина в интервью NEWS.ru рассказала, какие задачи выполняют кислоты омега-3 в организме человека и чем опасен дефицит.

Чем омега-3 отличается от омеги-6

Омега-3 обладает противовоспалительным эффектом, тогда как омега-6 участвует в запуске воспалительных реакций, необходимых для иммунного ответа. В рационе современного человека соотношение этих полиненасыщенных жирных кислот может достигать 10–15:1 при рекомендуемом 3–5:1, что связано с широким употреблением растительных масел и переработанных продуктов.

Роль омеги-3 в организме

Омега-3 участвует в формировании клеточных мембран, обеспечивая их гибкость и проницаемость. Это напрямую влияет на передачу нервных импульсов и работу рецепторов. Среди ключевых функций:

Поддержка сердечно-сосудистой системы: снижение уровня триглицеридов и риска атеросклероза.

Участие в работе центральной нервной системы: улучшение памяти, концентрации, снижение риска депрессивных состояний.

Регуляция воспалительных процессов.

Поддержка зрения за счет высокой концентрации DHA в сетчатке, влияние на состояние кожи, включая барьерную функцию и увлажненность.

Организм человека способен синтезировать их лишь в минимальных количествах, поэтому основное поступление должно обеспечиваться с пищей. DHA является одним из ключевых структурных компонентов головного мозга и сетчатки глаза. На ее долю приходится до 20–30% всех жирных кислот в этих тканях.

Польза омеги-3 для мужчин

Омега-3 играет значимую роль в поддержании мужского здоровья, что подтверждается данными крупных эпидемиологических и клинических исследований. Их регулярное потребление ассоциировано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний — основной причины смертности среди мужчин. Механизм действия связан со способностью омеги-3 снижать уровень триглицеридов, улучшать функцию эндотелия сосудов, уменьшать агрегацию тромбоцитов и оказывать противовоспалительное действие.

Отдельного внимания заслуживает влияние на репродуктивную функцию. Научные данные показывают, что достаточный уровень омеги-3, особенно DHA, связан с улучшением параметров спермы: повышением подвижности сперматозоидов, улучшением их морфологии и целостности клеточных мембран. Это объясняется тем, что жирные кислоты входят в состав мембран сперматозоидов и обеспечивают их функциональную активность.

Польза омеги-3 для женщин

Омега-3 участвует в регуляции гормонального фона за счет влияния на синтез простагландинов — биологически активных веществ, регулирующих воспаление и сократительную активность гладкой мускулатуры. Благодаря этому отмечается снижение выраженности симптомов предменструального синдрома, включая боли и эмоциональную лабильность.

Кроме того, кислоты омега-3 обладают противовоспалительным эффектом, что делает их значимыми в профилактике и комплексной терапии хронических заболеваний органов малого таза. Их влияние на иммунные механизмы способствует снижению активности воспалительных процессов.

Источники и суточная норма омеги-3

Основным источником EPA и DHA является жирная морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь, сардины. Растительные источники, включая льняное семя, семена чиа и грецкие орехи, содержат преимущественно альфа-линоленовую кислоту (ALA). Однако ее преобразование в активные формы EPA и DHA в организме человека ограничено и, по данным исследований, составляет в среднем не более 5–10%. Этот процесс зависит от индивидуальных особенностей обмена веществ, пола, возраста и общего рациона питания.

Согласно международным рекомендациям, оптимальное суточное потребление EPA и DHA для взрослого человека составляет порядка 250–500 мг. Такой уровень ассоциирован с профилактическим эффектом в отношении сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, а также поддержанием нормального функционирования нервной системы.

Неочевидные источники

Помимо рыбы, кислоты омега-3 могут содержаться в обогащенных продуктах: молоке, йогуртах, соках и даже яйцах. Однако их концентрация, как правило, ниже, чем в натуральных источниках. Также существуют растительные напитки с добавлением омега-3, но их биодоступность может варьироваться.

Нужно ли принимать добавки

При регулярном употреблении рыбы два-три раза в неделю потребность в омеге-3 обычно покрывается, однако в реальности многие люди не достигают этого уровня. В таких случаях добавки могут быть полезны, особенно для беременных, пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом важно учитывать качество препарата и содержание именно EPA и DHA, а не только общий объем рыбьего жира.

Чем опасен дефицит омеги-3

Недостаток омеги-3 может проявляться неспецифически: сухость кожи, ломкость волос, повышенная утомляемость, снижение концентрации. В долгосрочной перспективе дефицит связан с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений и хронического воспаления. Интересно, что низкий уровень омеги-3 также ассоциирован с более высоким риском депрессивных состояний.

Чем опасен избыток омеги-3

Несмотря на пользу, избыточное потребление омеги-3, особенно в виде БАДов, может иметь негативные последствия. Высокие дозы способны снижать свертываемость крови, увеличивая риск кровотечений, а также вызывать диспепсические расстройства.

