Мужчина угрожает взорвать бомбу на борту самолета В аэропорту Атланты мужчина пригрозил взорвать бомбу на борту самолета

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте самолет отогнали на дальнюю стоянку, после того как пассажир заявил о наличии у него бомбы, передает Telegram-канал SHOT. На месте работают экстренные службы, включая пожарных и медиков.

Сообщается, что командир рейса F92539 авиакомпании Frontier Airlines рассказал авиадиспетчеру о мужчине, который угрожал соседке и утверждал, что у него бомба. Источник добавил, что официального подтверждения захвата судна пока нет.

Личность подозреваемого и состояние пассажиров остаются неизвестными. Онлайн-сервисы показывают, что более 1500 человек в реальном времени отслеживают движение самолета.

