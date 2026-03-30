Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 02:24

Мужчина угрожает взорвать бомбу на борту самолета

В аэропорту Атланты мужчина пригрозил взорвать бомбу на борту самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте самолет отогнали на дальнюю стоянку, после того как пассажир заявил о наличии у него бомбы, передает Telegram-канал SHOT. На месте работают экстренные службы, включая пожарных и медиков.

Сообщается, что командир рейса F92539 авиакомпании Frontier Airlines рассказал авиадиспетчеру о мужчине, который угрожал соседке и утверждал, что у него бомба. Источник добавил, что официального подтверждения захвата судна пока нет.

Личность подозреваемого и состояние пассажиров остаются неизвестными. Онлайн-сервисы показывают, что более 1500 человек в реальном времени отслеживают движение самолета.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе силовиками пресечена попытка совершения теракта, целью которого был сотрудник правоохранительных органов. 20-летний гражданин России, действовавший по указанию украинских спецслужб, погиб в момент задержания.

После этого в пресс-службе ФСБ уточнили, что украинские кураторы привели в действие взрывное устройство дистанционно в тот момент, когда исполнителя задерживали. В ведомстве отметили, что киевские спецслужбы нередко используют граждан России в качестве смертников для совершения терактов.

США
самолеты
угрозы
бомбы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.