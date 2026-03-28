Украинский агент попытался подорвать правоохранителя в Ставрополе

Силовики предотвратили теракт в Ставрополе, целью которого был сотрудник правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. По данным службы, 20-летний россиянин действовал по заданию украинских спецслужб и погиб при задержании.

Предварительно, молодой человек установил контакт с куратором через мессенджер и собирал информацию о сотруднике правоохранительных органов и его семье. Злоумышленник также извлек из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля.

В ФСБ добавили, что во время задержания украинский куратор дистанционно привел в действие взрывное устройство, поэтому диверсант погиб. Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудник Сил специальных операций ВСУ старший лейтенант Иван Кринов, организовавший попытку теракта в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю, попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 30-летний мужчина является уроженцем Москвы.

До этого стало известно, что задержанный на территории Саратовской области россиянин планировал совершить теракт на военном аэродроме. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.