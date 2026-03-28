Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 09:49

Украинский агент попытался подорвать правоохранителя в Ставрополе

ФСБ сорвала попытку подорвать машину правоохранителя в Ставрополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Силовики предотвратили теракт в Ставрополе, целью которого был сотрудник правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. По данным службы, 20-летний россиянин действовал по заданию украинских спецслужб и погиб при задержании.

Предварительно, молодой человек установил контакт с куратором через мессенджер и собирал информацию о сотруднике правоохранительных органов и его семье. Злоумышленник также извлек из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля.

В ФСБ добавили, что во время задержания украинский куратор дистанционно привел в действие взрывное устройство, поэтому диверсант погиб. Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудник Сил специальных операций ВСУ старший лейтенант Иван Кринов, организовавший попытку теракта в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю, попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 30-летний мужчина является уроженцем Москвы.

До этого стало известно, что задержанный на территории Саратовской области россиянин планировал совершить теракт на военном аэродроме. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

теракты
ФСБ
Ставрополь
подрывы
Украина
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.