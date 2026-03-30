Стрельба среди подростков в Курской области привлекла внимание Бастрыкина

Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы подростков в Курской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в Железногорске, где несовершеннолетний ранил сверстника из пневматического пистолета.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области... Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курской области Гусеву А.Б. возбудить уголовное дело и представить доклад, — сказано в публикации.

По данным СК, подросток состоял на профилактическом учете и в ходе конфликта выстрелил оппоненту в ногу. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке, сообщили в пресс-службе СК России. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.