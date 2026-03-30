30 марта 2026 в 01:29

Иран показал уязвимость дорогой американской авиации в Саудовской Аравии

Атака Ирана по Boeing E-3 Sentry может изменить правила войны на Ближнем Востоке

Фото: Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иранский удар по авиабазе США в Саудовской Аравии может изменить правила войны на Ближнем Востоке, заявили RG.ru военные эксперты Василий Дандыкин и Александр Верейкин. Они отметили, что атака показала уязвимость дорогостоящей американской авиации.

Иран внимательно изучал опыт СВО и применял полученные знания при планировании ударов, сообщили Дандыкин и Верейкин. Они подчеркнули, что использование беспилотников и других средств говорит о стратегическом анализе происходящего.

Специалисты считают, что размещение крупных самолетов с мощными радарами на передовых базах утратило актуальность. В условиях высокоточного оружия и спутниковой разведки такие цели становятся слишком заметными и уязвимыми.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве, вынужденно приземлился в Саудовской Аравии. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт инцидента.

До этого ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

