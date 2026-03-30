Стало известно, какая надбавка в Минобороны РФ достигнет 200% от тарифа Депутат Говырин: бонус за интенсивность работы гражданских в МО вырастет до 200%

Стимулирующая надбавка за интенсивность работы для гражданского персонала Минобороны России увеличится до 200%, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, данная инициатива обусловлена возросшей нагрузкой на подразделения.

Минобороны подготовило проект приказа, который с 1 мая 2026 года увеличивает ежемесячную стимулирующую надбавку за интенсивность работы гражданскому персоналу воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ. Размер выплаты предлагается поднять с 160% до 200% тарифной ставки по IV группе, что в абсолютных цифрах дает 17 496 рублей. Для понимания масштаба изменений стоит вспомнить, как эта надбавка менялась за последние полтора года. До октября 2024 года она рассчитывалась как 100% тарифной ставки и составляла около 6840 рублей, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что за неполные два года стимулирующая выплата увеличилась более чем в два с половиной раза. По словам депутата, такая тенденция обусловлена повышением МРОТ, который с 2026 года составляет 22 440 рублей, оказывая давление на минимальные зарплаты в бюджетной сфере.

Если надбавки не подтягивать, совокупный заработок гражданского персонала рискует оказаться неконкурентоспособным. Кроме того, кадровая ситуация в воинских частях и организациях Минобороны требует дополнительных мотивационных инструментов. Гражданский персонал вооруженных сил — а это документоведы, инженеры, бухгалтеры, водители, юридические консультанты, метрологи и другие специалисты — работает в условиях повышенной нагрузки и специфических требований к допускам и режиму, — заключил Говырин.

Ранее в Социальном фонде России заявили, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут увеличены автоматически. Получателям не нужно никуда обращаться или подавать заявления.