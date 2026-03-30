«Просто подождать»: эксперт рассказал, как война Ирана ударила по Киеву

Фриман: конфликт на Ближнем Востоке может оставить Украину без ракет для ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина может остаться без ключевых видов вооружений, заявил Американский дипломат в отставке Час Фриман на YouTube-канале. Он предупредил, что расход ракет Patriot может повлиять на поставки ракет для ПВО на Украину.

Фриман отметил, что за первые пять дней конфликта США, Израиль и страны Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot, что превышает годовой объем производства этих комплексов. Системы, предназначенные для Украины, вероятно, перенаправляются в на израильские, американские территории, а также другие регионы Ближнего Востока.

Ранее аналитик Джордж Биб заявил: конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на ситуацию на Украине. По его словам, продолжение операции США в Иране может заставить Киев ускорить поиск компромисса с Москвой для завершения конфликта.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем, передает иранская гостелерадиокомпания. Как уточнил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, в здании находился 21 гражданин Украины, их судьба неизвестна.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
