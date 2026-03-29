29 марта 2026 в 06:10

Эксперт рассказал, как война на Ближнем Востоке влияет на позицию Украины

Аналитик Биб: конфликт на Ближнем Востоке толкает Киев скорее завершить конфликт

Конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на ситуацию на Украине, заявил аналитик Джордж Биб в эфире YouTube-канала. По его словам, продолжение операции США в Иране может заставить Киев ускорить поиск компромисса с Москвой для завершения конфликта.

Он отметил, что чем дольше продолжается операция, тем сильнее возрастает угроза для украинской системы ПВО. Это создает крайне неблагоприятные последствия и может ослабить позиции Украины на поле боя, подчеркнул Биб.

По мнению специалиста, ближневосточная операция США и Израиля вынуждает Киев стремиться к завершению конфликта именно за столом переговоров. Эксперт также подчеркнул, что действия на Ближнем Востоке усложняют реализацию стратегии Украины и западных стран по ограничению доходов России от энергетики.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем, передает иранская гостелерадиокомпания. Как уточнил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, в здании находился 21 гражданин Украины, их судьба неизвестна.

Украина
переговоры
Россия
конфликты
