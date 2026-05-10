10 мая 2026 в 16:44

В Республике Сербской высказались о судьбе совместных проектов с Россией

Каран: Республика Сербская ощущает попытки блокировать газовые проекты с Россией

Президент Республики Сербской Синиша Каран Президент Республики Сербской Синиша Каран Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Республика Сербская ощущает попытки извне блокировать совместные газовые проекты с Россией, но надеется найти пути их реализации, заявил президент РС Синиша Каран. По его словам, которые приводит ТАСС, договоренности в частности приостановили в Боснии и Герцеговине — и только потому, что они заключены с Москвой.

В Федерации, второй части Боснии и Герцеговины, существует много инфраструктурных и экономических проектов, которые приостановлены и стоят на паузе именно по той причине, что они идут с Востока. Мы <…> никогда не мешали и не мешаем реализации проектов во второй части Боснии и Герцеговины. <…> Но при этом блокируются те проекты, которые происходят на нашей части, в том числе проект строительства «Восточного интерконнектора», — рассказал Каран.

Ранее президент энтитета заявил, что часть политиков в Евросоюзе выступали со злыми комментариями по поводу его визита в Россию на праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Однако, по его словам, это никак не повлияло на стратегический диалог между Москвой и Баня-Лукой, потому что для республики это стало частью национального интереса.

До этого Каран отмечал, что Республика Сербская не поддастся давлению Евросоюза и никогда не поддержит санкции против России. По его словам, местные власти продолжат придерживаться независимого курса, несмотря на попытки Брюсселя навязать свою точку зрения.

Европа
Республика Сербская
газ
топливо
Россия
