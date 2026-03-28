«Окажем помощь»: глава Ярославской области обратился к пострадавшим от ВСУ

Власти Ярославской области пообещали помочь пострадавшим при атаке БПЛА

Жителям Ярославской области, пострадавшим в результате атаки БПЛА, будет оказана необходимая помощь, написал в Telegram-канале губернатор Михаил Евраев. По его словам, родственники погибшего ребенка получат выплату в размере миллиона рублей.

Жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, окажем всю необходимую помощь и поддержку. Семье погибшего предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Глава региона напомнил, что при легком ранении полагаются выплаты в 313,5 тыс. рублей на человека. При тяжелом сумма достигает уже 627 тыс. рублей на человека.

Ранее в Ярославле фрагменты беспилотного летательного аппарата упали вблизи многоквартирного жилого здания в южной части города. Из-за взрывной волны в доме оказались выбиты стекла. Также возгорание произошло в местном магазине. Очевидцы сообщили примерно о 10 взрывах, прогремевших в небе над городом.

До этого сообщалось, что в Запорожской области украинские дроны атаковали гражданский автомобиль, в котором находилась семья с маленькими детьми. Женщина погибла на месте. Ее муж и один ребенок были госпитализированы, второй малыш не пострадал. Власти подчеркнули, что удар наносился целенаправленно.

«Окажем помощь»: глава Ярославской области обратился к пострадавшим от ВСУ
