28 марта 2026 в 13:36

Удар дрона ВСУ лишил двух малышей матери

В Запорожской области от удара дрона ВСУ погибла мать двоих маленьких детей

Украинские беспилотники в Запорожской области ударили по машине, в которой ехала семья с маленькими детьми, заявил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, женщина скончалась на месте, ее муж и один ребенок находятся в больнице, второй малыш не пострадал.

В машине находились двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их двое детей 2020 и 2022 года рождения. От полученных ранений <...> женщина скончалась, — отметил губернатор.

Он отметил, что это был удар украинской армии не по военным объектам, а целенаправленное убийство мирных жителей. Семье, в которой случилась трагедия, будет оказана вся необходимая помощь, резюмировал Балицкий.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу восемь муниципалитетов Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силами ПВО уничтожен 71 беспилотник. В результате атаки в селе Маломихайловка погиб мирный житель, еще пятеро гражданских получили ранения.

До этого одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

