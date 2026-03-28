Очевидцы сообщили о падении БПЛА рядом с многоэтажкой в Ярославле

SHOT: обломки дрона рухнули возле многоэтажного дома в Ярославле

Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки беспилотника упали рядом с многоэтажным домом на юге Ярославля. По информации канала, пострадавших, предварительно, нет.

SHOT уточнил, что ударной волной в доме выбило стекла. По версии канала, пожар вспыхнул в местном магазине, а очевидцы слышали около 10 взрывов над городом.

Официальных сведений о ситуации власти не предоставляли. SHOT передавал, что над одним из районов виден густой дым. В Ярославской области также продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.

Ранее восемь беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над территорией Брянской области, передал губернатор региона Александр Богомаз. О пострадавших среди мирных жителей политик ничего не написал.

До этого украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты.

