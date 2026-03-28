Россиянам рассказали, чем опасна подделка инвалидности

Подделка инвалидности может грозить тюремным сроком до четырех лет, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, лишение свободы полагается лицам, использующим фиктивные документы для получения выплат.

Попытка оформить фиктивную инвалидность с целью получать пенсию, ЕДВ или социальные доплаты квалифицируется, как мошенничество при получении выплат. Эта норма прямо описывает хищение денежных средств путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений. Если при этом фигурировали поддельные справки, удостоверения или медицинские заключения, дополнительно вменяется статья, которая предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, — заявил он.

Юрист отметил, что все незаконно полученные средства подлежат разврату. По его словам, такое возможно, даже если гражданин обладает законной инвалидностью, но скрыл изменения, которые влияют на размер выплаты.

Помимо уголовного преследования наступают и имущественные последствия. Все незаконно полученные суммы подлежат возврату, а Социальный фонд в своих разъяснениях прямо указывает на обязанность получателя сообщать об обстоятельствах, влияющих на право на выплату. Отдельно стоит учитывать ситуацию, когда инвалидность была установлена законно, но человек скрыл изменения, влияющие на размер или само право на доплату. Это тоже может повлечь и возврат переплаты, и уголовное дело. Региональные отделения Соцфонда регулярно предупреждают заявителей именно об этой квалификации, — заключил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что выплату пенсии могут приостановить в том случае, если человек не забирал ее из почтового отделения в течение шести месяцев. По его словам, это закреплено в Федеральном законе «О страховых пенсиях».