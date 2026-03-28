Россиянам рассказали, чем опасна подделка инвалидности

Юрист Русяев: за подделку инвалидности грозит до четырех лет лишения свободы

Подделка инвалидности может грозить тюремным сроком до четырех лет, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, лишение свободы полагается лицам, использующим фиктивные документы для получения выплат.

Попытка оформить фиктивную инвалидность с целью получать пенсию, ЕДВ или социальные доплаты квалифицируется, как мошенничество при получении выплат. Эта норма прямо описывает хищение денежных средств путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений. Если при этом фигурировали поддельные справки, удостоверения или медицинские заключения, дополнительно вменяется статья, которая предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, — заявил он.

Юрист отметил, что все незаконно полученные средства подлежат разврату. По его словам, такое возможно, даже если гражданин обладает законной инвалидностью, но скрыл изменения, которые влияют на размер выплаты.

Помимо уголовного преследования наступают и имущественные последствия. Все незаконно полученные суммы подлежат возврату, а Социальный фонд в своих разъяснениях прямо указывает на обязанность получателя сообщать об обстоятельствах, влияющих на право на выплату. Отдельно стоит учитывать ситуацию, когда инвалидность была установлена законно, но человек скрыл изменения, влияющие на размер или само право на доплату. Это тоже может повлечь и возврат переплаты, и уголовное дело. Региональные отделения Соцфонда регулярно предупреждают заявителей именно об этой квалификации, — заключил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что выплату пенсии могут приостановить в том случае, если человек не забирал ее из почтового отделения в течение шести месяцев. По его словам, это закреплено в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

Сотрудники ТЦК похитили монаха УПЦ
Саудовская Аравия нашла способ решить проблему Ормузского пролива
Подмосковный маньяк раскрыл число совершенных убийств
Убитая войсками Израиля в Ливане журналистка сотрудничала с «Известиями»
«Задета вена»: Синицина раскрыла жуткие подробности травмы на шоу Навки
Москвичи начали выкладывать миллионы ради выпускных для четвероклассников
В США объяснили, как Китай усидел на двух геополитических стульях
«Пипе слова не давали»: Захарова поставила на место депутата Рады
«Я готов»: лидер Словакии согласился на встречу с Зеленским по «Дружбе»
Пенсионер спас жизнь зятя, отдав ему свой орган
Раскрыты детали дела россиянки, чье тело нашли в братской могиле Бангкока
Озвучены страшные последствия авиаудара по столице Ирана
Россиянам предсказали закрытие модных магазинов
Крупнейший порт Омана «взял паузу» в работе по веской причине
Риттер разнес планы США по захвату острова Харк
Суд изъял имущество экс-главы Вологды после его смерти
Российские пенсионеры вложили баснословную сумму в «новую МММ» и прогорели
Таксист насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео
Глава Росатома сделал тревожное заявление о ситуации на АЭС «Бушер»
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
