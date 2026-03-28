28 марта 2026 в 07:14

Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии

Доцент Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если не забирать ее полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выплату пенсии могут приостановить в том случае, если человек не забирал ее из почтового отделения в течение шести месяцев, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, это закреплено в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд, — отметил эксперт.

Также выплаты приостанавливаются при неявке человека с инвалидностью на медицинское переосвидетельствование, добавил финансист. Помимо всего прочего, основанием для временного прекращения выплаты может стать отсутствие данных об очном обучении получателя пенсии по потере кормильца после достижения 18 лет, резюмировал Балынин.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что для матерей-героинь в России предусмотрена пенсия свыше 100 тыс. рублей. По ее словам, на повышенные пенсии могут также рассчитывать Герои Труда, Герои России и военнослужащие. У военных пенсионеров средняя выплата составляет свыше 46 тыс. рублей, добавила парламентарий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась тесная связь экс-главы модельного агентства с Эпштейном
Украинские войска ударили БПЛА по Калужской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 марта: инфографика
Болезнь «косит» элиту ВСУ, «иллюзорные» войска: новости СВО к утру 28 марта
Атака дронов на Ярославль ночью 28 марта: смерть ребенка, последние новости
Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес
Над Россией сбили 155 беспилотников ВСУ за ночь
«Мало кто из них вернется»: политолог раскрыл, что ждет американцев в Иране
«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев — о продолжении диалога РФ и США
МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке
Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта
Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим
Арестованного после ДТП гольфиста отпустили через несколько часов
В Эстонии опровергли сообщения о «специальном разрешении» для дронов ВСУ
Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты
Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской
Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру
Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии
США уличили в планах отправить на Ближний Восток еще один авианосец
Ростовская область подверглась ночной атаке украинской ракеты
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

