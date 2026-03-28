Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии Доцент Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если не забирать ее полгода

Выплату пенсии могут приостановить в том случае, если человек не забирал ее из почтового отделения в течение шести месяцев, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, это закреплено в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд, — отметил эксперт.

Также выплаты приостанавливаются при неявке человека с инвалидностью на медицинское переосвидетельствование, добавил финансист. Помимо всего прочего, основанием для временного прекращения выплаты может стать отсутствие данных об очном обучении получателя пенсии по потере кормильца после достижения 18 лет, резюмировал Балынин.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что для матерей-героинь в России предусмотрена пенсия свыше 100 тыс. рублей. По ее словам, на повышенные пенсии могут также рассчитывать Герои Труда, Герои России и военнослужащие. У военных пенсионеров средняя выплата составляет свыше 46 тыс. рублей, добавила парламентарий.