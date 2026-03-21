США ударили по атомной «кузнице» Ирана

Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы, сообщила пресс-служба Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) в соцсети Х. В компании уточнили, что утечки радиоактивных материалов не произошло.

Комплекс Шахида Ахмади-Рошана в Натанзе вновь подвергся нападению со стороны американо-сионистского врага. Это акт, нарушающий международные законы и обязательства, включая Договор о нераспространении ядерного оружия, — следует из сообщения.

Комплекс Шахида Ахмади-Рошана — ключевой объект ядерной программы Ирана, названный в честь убитого в 2012 году ученого-ядерщика Мостафы Ахмади-Рошана. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

Ранее источники в Вашингтоне сообщили, что США подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана. Среди вариантов рассматриваются захват и уничтожение ключевых объектов.