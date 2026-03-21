21 марта 2026 в 12:16

США ударили по атомной «кузнице» Ирана

США атаковали комплекс обогащения урана в Иране

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы, сообщила пресс-служба Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) в соцсети Х. В компании уточнили, что утечки радиоактивных материалов не произошло.

Комплекс Шахида Ахмади-Рошана в Натанзе вновь подвергся нападению со стороны американо-сионистского врага. Это акт, нарушающий международные законы и обязательства, включая Договор о нераспространении ядерного оружия, — следует из сообщения.

Комплекс Шахида Ахмади-Рошана — ключевой объект ядерной программы Ирана, названный в честь убитого в 2012 году ученого-ядерщика Мостафы Ахмади-Рошана. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

Ранее источники в Вашингтоне сообщили, что США подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана. Среди вариантов рассматриваются захват и уничтожение ключевых объектов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иракская разведка стала целью беспилотной атаки
Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА
Что известно о ликвидации скота в Новосибирской области
АвтоВАЗ ответил на вопрос о платной подписке на свои машины
ПВО сбила 29-й по счету беспилотник, летевший к Москве
Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»
Киев превратил Запорожскую область в полигон для дронов-убийц
Что известно о ликвидации украинских дронов в небе над Россией
Российская артиллерия ударила по «скелету» Украины и лишила ВСУ поставок
Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта
Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жители Грузии колоннами едут на панихиду по патриарху
Захарова поздравила Лаврова с 76-летием одной лаконичной фразой
«Китайский конструктор»: названа причина отказа Трампа от БПЛА Украины
«Подводят к краю пропасти»: Захарова вынесла Германии вердикт
Московский медцентр оказался в огненном плену
Политолог ответил, какую страну могут заполонить иранские беженцы
Застреливший полицейского мужчина отправлен в СИЗО
Водителей самоходов ожидают большие изменения
Аэропорт Волгограда снова перестал обслуживать авиарейсы
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

