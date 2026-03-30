Автомеханик продал Mercedes клиента ради спасения онкобольного дедушки

Автомеханик из Сочи продал автомобиль клиента, чтобы срочно найти деньги на операцию тяжело больному дедушке с онкологией, пишет Telegram-канал Mash. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Семья из Краснодарского края передала свой Mercedes GL-250 на предпродажную подготовку, рассчитывая выручить за него около 2,5 млн рублей. Машиной почти год занимался один и тот же мастер, поэтому у владельцев не возникало подозрений. Однако сроки затянулись, а при проверке выяснилось, что автомобиль исчез.

Позже было установлено, что сотрудник передал машину знакомому в качестве залога за 1 млн рублей. Тот вскоре перепродал автомобиль, предварительно оформив поддельные документы. Как пишет канал, к делу подключилась Генпрокуратура.

Ранее сотрудники Росгвардии в центре Петербурга задержали мужчину, который хотел украсть из магазина шубу. Мужчина зашел в бутик на Невском проспекте и начал разговаривать с продавцом. Когда сотрудница отвернулась, он забрал шубу и вышел из магазина. Стоимость украденной вещи составила 1,4 млн рублей.