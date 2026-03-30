Почему не работает Telegram сегодня, 30 марта: сбои, блокировка в апреле

Сегодня, 30 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, состоится ли блокировка Telegram в апреле?

Где не работает Telegram 30 марта

Десятки и сотни жалоб на Telegram копятся на мониторинговых сайтах ежедневно. Российские пользователи описывают сбой следующими признаками: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается почти три сотни жалоб за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 39%, Санкт-Петербурга, Московской области — по 6%, Новосибирской области — 5%, Ростовской, Самарской, Амурской, Свердловской, Иркутской областей, Краснодарского края, Нижегородской области — по 4%, Ярославской области — 3%, Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Северной Осетии, Волгоградской области, Ставрополья, Тамбовской, Калужской областей — по 2%.

Почему не работает Telegram 30 марта, замедление

Telegram работает в условиях ограничений со стороны Роскомнадзора с начала февраля. В ведомстве пояснили, что мессенджер не соблюдает российские законы в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — подчеркнул регулятор.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Министр подчеркнул, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования Москвы.

Состоится ли блокировка Telegram в апреле

В конце февраля в Сети распространились сообщения, что власти определились со сроками блокировки Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля.

«Близкие к Кремлю источники», утверждали СМИ, назвали решение окончательным. В числе причин — участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что судьба Telegram уже решена.

«По моим ощущениям, с 1 апреля Telegram в России будет полностью заглушен. Не стоит ждать у моря погоды, лучше уже сейчас переходить в национальный мессенджер MAX», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на выполнение требования российских властей.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что в обозримой перспективе произойдет полная блокировка Telegram. По его словам, уже сегодня пользоваться мессенджером становится технически затруднительно.

