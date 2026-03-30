Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram

Более 150 тыс. каналов и групп были заблокированы в Telegram за 28 и 29 марта

Более 150 тыс. каналов и групп были заблокированы в Telegram за 28 и 29 марта, следует из данных платформы. С начала 2026 года за нарушение правил сервиса ограничили доступ к 11,1 млн пабликов.

Судя по статистике, Telegram ежедневно блокирует от 60 до 90 тыс. каналов и групп. В воскресенье, 29 марта, показатель составил около 77 тыс. штук.

Ранее председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства, и работа мессенджера в России может быть восстановлена.

В то же время депутат Александр Ющенко назвал информационным шумом сообщения о возможной разблокировке Telegram. Он усомнился, что Ионов знает о будущем мессенджера из достоверных источников. Парламентарий также подтвердил, что администрации платформы пора работать в рамках российского законодательства, чтобы не окончательно не уйти из России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток
Житель Тюмени сбил полицейского на угнанном автомобиле
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

