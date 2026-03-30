Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram

Более 150 тыс. каналов и групп были заблокированы в Telegram за 28 и 29 марта, следует из данных платформы. С начала 2026 года за нарушение правил сервиса ограничили доступ к 11,1 млн пабликов.

Судя по статистике, Telegram ежедневно блокирует от 60 до 90 тыс. каналов и групп. В воскресенье, 29 марта, показатель составил около 77 тыс. штук.

Ранее председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов допустил, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства, и работа мессенджера в России может быть восстановлена.

В то же время депутат Александр Ющенко назвал информационным шумом сообщения о возможной разблокировке Telegram. Он усомнился, что Ионов знает о будущем мессенджера из достоверных источников. Парламентарий также подтвердил, что администрации платформы пора работать в рамках российского законодательства, чтобы не окончательно не уйти из России.