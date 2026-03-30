В MAX заявили о восстановлении работы сервиса голосовых сообщений

Работа мессенджера MAX осуществляется в штатном режиме, заявил NEWS.ru представитель пресс-службы компании. По его словам, в настоящее время трудностей с отправкой голосовых сообщений нет.

Все сервисы работают в штатном режиме, — сказал представитель пресс-службы MAX.

Ранее в пресс-службе MAX заявили, что команда разработчиков мессенджера активно работает над восстановлением сервиса отправки голосовых сообщений. По их данным, неполадки носят временный характер и затрагивают лишь определенную часть пользовательской базы.

Ранее стало известно, что с момента запуска мессенджера MAX в марте 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026-го ежедневная аудитория сервиса превысила 77 млн человек, которые отправляют свыше 1,5 млрд сообщений в день.

До этого представитель MAX сообщил, что студентка из Тулы Наталия Гладкова, ставшая 100-миллионным пользователем мессенджера, получила уникальную возможность отправиться в бесплатное путешествие. По его словам, в качестве направления девушка выбрала Камчатку.