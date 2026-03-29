Почему не работает Telegram сегодня, 29 марта: сбои, когда заблокируют

Сегодня, 29 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда заблокируют мессенджер в России?

Где не работает Telegram 29 марта

Десятки и сотни жалоб на сбой Telegram фиксируются на мониторинговых сайтах ежедневно. Российские пользователи описывают сбой следующими признаками: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На сайте «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более полутора сотен жалоб за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 35%, Санкт-Петербурга — 9%, Новосибирской области — 6%, Волгоградской, Ивановской областей, Краснодарского, Приморского края, Омской, Свердловской областей — по 4%, Красноярского, Хабаровского, Алтайского края, Самарской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области — по 3%, Нижегородской области, Башкирии, Челябинской области — по 2%, Татарстана, Мордовии — по 1%.

Почему не работает Telegram сегодня, 29 марта

Telegram работает в условиях ограничений со стороны Роскомнадзора с начала февраля. В ведомстве пояснили, что мессенджер не соблюдает российские законы в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — подчеркнул регулятор.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Министр подчеркнул, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации. Более того, добавил Шадаев, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram — это стало еще одним фактором в пользу решения о замедлении.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Заблокируют ли в России Telegram 1 апреля

В конце февраля в Сети распространились сообщения, что власти определились со сроками блокировки Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля.

«Близкие к Кремлю источники», утверждали СМИ, назвали решение окончательным. В числе причин — участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Депутат Госдумы Александр Ющенко предположил в разговоре с NEWS.ru, что Telegram могут заблокировать в начале апреля.

«Я не обладаю информацией, заблокируют ли Telegram в начале апреля. Это продолжение многосерийного сериала, который начался несколько месяцев назад и продолжается каждый день. Такой информации в нашем комитете не было. Если будет принято решение, то оно реализуется. Гадать на кофейной гуще смысла нет. Как я оцениваю возможность блокировки Telegram? Я считаю, что в наше время может быть все что угодно», — сказал Ющенко.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что судьба Telegram уже решена.

«По моим ощущениям, с 1 апреля Telegram в России будет полностью заглушен. Не стоит ждать у моря погоды, лучше уже сейчас переходить в национальный мессенджер MAX», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на то, чтобы выполнить требования российских властей.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что в обозримой перспективе произойдет полная блокировка Telegram. По его словам, уже сегодня пользоваться мессенджером становится технически затруднительно.

