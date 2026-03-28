Заблокируют ли в России Telegram 1 апреля: что известно, сроки, мнения

Ряд СМИ ранее утверждали, что в России заблокируют Telegram с 1 апреля. Что об этом известно, какие доводы приводились в сообщениях, что говорят официальные источники?

В конце февраля в Сети стали распространяться сообщения, что власти определились со сроками блокировки Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля.

«Близкие к Кремлю источники», утверждали СМИ, называют решение окончательным. В числе причин — участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Публикации о блокировке появились на фоне заявления Роскомнадзора в начале февраля: регулятор ограничивает работу Telegram из-за несоблюдения сервисом российских законов. Глава Минцифры Максут Шадаев тогда пояснил, что речь идет о замедлении мессенджера.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский тогда заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Сергей Боярский Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Ющенко предположил в разговоре с NEWS.ru, что Telegram могут заблокировать в начале апреля.

«Я не обладаю информацией, заблокируют ли Telegram в начале апреля. Это продолжение многосерийного сериала, который начался несколько месяцев назад и продолжается каждый день. Такой информации в нашем комитете не было. Если будет принято решение, то оно реализуется. Гадать на кофейной гуще смысла нет. Как я оцениваю возможность блокировки Telegram? Я считаю, что в наше время может быть все что угодно», — сказал Ющенко.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что судьба Telegram уже решена.

«По моим ощущениям, с 1 апреля Telegram в России будет полностью заглушен. Не стоит ждать у моря погоды, лучше уже сейчас переходить в национальный мессенджер MAX», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на то, чтобы выполнить требования российских властей.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что в обозримой перспективе произойдет полная блокировка Telegram. По его словам, уже сегодня пользоваться мессенджером становится технически затруднительно.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram, но не к апрелю, а к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возможно ли избежать блокировки Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал Песков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля хайпом. Позднее в разговоре с NEWS.ru Свинцов сообщил, что в отношении мессенджера все же введут ограничения.

«Я думаю, что 1 апреля Telegram не заблокируют. <...> Но при этом какие-то дополнительные ограничения, особенно в отношении анонимных Telegram-каналов, могут возникнуть», — сказал Свинцов.

Мессенджер Telegram не будут блокировать окончательно, однако возможны новые ограничения в адрес платформы, заявил руководитель департамента расследований одной из высокотехнологичных компаний Игорь Бедеров.

«На мой взгляд, полной блокировки Telegram в ближайшее время ждать не стоит как наиболее вероятного сценария, но ждать дальнейшего ужесточения — вполне реалистично», — добавил Бедеров.

По словам эксперта, полный доступ к мессенджеру запретят, если его администрация перестанет удалять контент по просьбам регулятора. Также блокировка возможна, если через мессенджер скоординируют какое-то «громкое событие», добавил специалист.

