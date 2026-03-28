«Герани» «настучали» прямо в Кривой Рог и Одессу: удары по Украине 28 марта

ВС РФ нанесли серию ударов по целям на Украине. Какие цели поражены в ночь на 28 марта, где отключился свет, что с логистикой?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 28 марта

В ночь на 28 марта ВС РФ нанесли удары по целям в семи областях Украины.

«Основной удар БПЛА пришелся на железнодорожную инфраструктуру Полтавской области. Зафиксирован пожар в Запорожье. В Днепропетровской области поражены объекты в Кривом Роге и Васильковке. Не менее 20 „Гераней“ атаковали Одессу и пригород. Под ударами были портовая инфраструктура и аэродром Школьный», — отмечает блогер Олег Царев.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что главный удар был нанесен по Одессе и области. По данным ВСУ, в ночь на 28 марта по целям на Украине было запущено 273 ударных БПЛА типа «Герань», «Гербера» и «Италмас».

ВСУ признают попадания 21 ударного БПЛА в 18 районах, а также падение сбитых в девяти районах. Утром 28 марта удары ВС РФ продолжаются.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Беспилотник «Герань»

Что известно об ударах по Кривому Рогу 28 марта

По данным мониторинговых каналов, ВС РФ начали наносить удары по Кривому Рогу примерно с 22 часов 27 марта. Отмечено по крайней мере семь серий ударов, они продолжаются утром 28 марта.

«Как следует настучали украинцам прямо в Кривой Рог», — комментируют в Сети.

По данным Telegram-канала AMK Mapping, прилетели по крайней мере 17 дронов типа «Герань-2». Цели находились в Кривом Роге и крупных железнодорожных узлах — Васильковке и Петропавловке.

«Ночью „Герани“ атаковали цели в Кривом Роге. После серии ударов возник сильный пожар. В части районов города пропал свет», — сообщает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Какие цели поражены в Одессе 28 марта, куда попали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одессу атаковали более 60 беспилотников. Он признал, что были нанесены удары по портовой и критической инфраструктуре в городе.

«Этой ночью группа „Гераней“ (около 20 штук) атаковала цели в Одессе и окрестностях. Под ударами были портовая инфраструктура и аэродром Школьный. Пока без деталей. Традиционно для Одессы резвилось ПВО. Такое ощущение, что ночью они шмаляют в воздух из всего, что стреляет, во все стороны, а днем садятся в „бусики“ и хватают всех, кто на глаза попадется. Одни и те же люди, судя по интеллекту и ненависти к Одессе и одесситам», — пишет канал «Хроники Гераней».

По сообщениям украинских СМИ, в Одессе частично пропал свет после ударов. Новая атака последовала утром 28 марта.

МЧС Украины

Где поражена логистика на Украине в ночь на 28 марта, что с поездами

В Полтавской области под ударом оказалась газовая и транспортная инфраструктура, указывает канал LOSTARMOUR. Несколько ударов отмечены в районе Карловки.

«Всю ночь „Герани“ били по ж/д инфраструктуре (или рядом с ней) в Полтавской области. Поезда в полях стояли около восьми часов. Тем, кто стоял на станциях, еще повезло — пассажиров из поездов выгнали в поля прямо под дождь», — отмечают «Хроники Гераней».

