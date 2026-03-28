28 марта 2026 в 11:45

Почему не работает Telegram сегодня, 28 марта: сбои, когда заблокируют

Сегодня, 28 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда заблокируют мессенджер в России?

Где не работает Telegram 28 марта

Множество жалоб на сбой Telegram фиксируются на мониторинговых ресурсах ежедневно. Пользователи описывают следующие признаки сбоя: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На сайте «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается несколько сотен жалоб за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 35%, Санкт-Петербурга — 15%, Новосибирской области — 5%, Краснодарского края, Самарской области — по 4%, Ростовской области, Башкирии, Волгоградской, Челябинской областей, Красноярского края, Тюмени, Свердловской, Тверской, Московской областей — по 3%, Татарстана, Кузбасса — по 2%, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края, Мордовии, Бурятии — по 1%.

Почему не работает Telegram сегодня, 28 марта

Telegram работает под ограничениями Роскомнадзора с начала февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не соблюдает российские законы. Там не уточнили, какие именно санкции действуют в отношении сервиса.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, речь идет о замедлении Telegram — меры применяются на основе федерального законодательства. Министр подчеркнул, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации. Более того, добавил Шадаев, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram — это стало еще одним фактором в пользу решения о замедлении.

Когда заблокируют Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов заявил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы тоже «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — пояснил он.

Егор Зверев
